L’agente di polizia Luca Scatà, 29 anni, di Siracusa è il poliziotto che ha sparato al terrorista Anis Amri, ritenuto esecutore materiale della strage del mercatino di Natale a Berlino, uccidendolo. Si tratta, spiegano fonti del Viminale, di un agente in prova al commissariato di Sesto San Giovanni che operava insieme al collega esperto Christian Movio. Al ventinovenne siciliano sulla sua pagina Facebook sono arrivati subito gli affettuosi saluti di tanti amici siciliani e colleghi che si definiscono «orgogliosi» di lui e del lavoro svolto contro il terrorista individuato stanotte a Sesto. Qualche giorno fa, forse in un momento di malinconia, l’agente scriveva sul suo profilo social: «Solo sulla strada diretta c’è il sole e non ci sono ombre».

Quando e perché un agente è in prova?

Un agente di polizia è in prova quando ha concluso il corso allievi agenti. C’è un giuramento e da quel momento e fino al termine del corso, fissato a fine anno, i nuovi agenti in prova vengono inviati a completare il percorso formativo presso Uffici e Reparti della Polizia di Stato, ove effettuano un periodo di tirocinio operativo sotto la supervisione di tutor, per evitare che essi si trovino a dover improvvisamente ed immediatamente affrontare da soli le grandi responsabilità che comporta l’esercizio concreto delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Roma, 23 dicembre 2016

fonte FanPage