Lucca – Si è accasciato a terra, in pieno centro storico, ed è rimasto così, privo di sensi, nell’indifferenza generale. Un giovane colto da malore in via Fatinelli è stato fortunatamente soccorso da una donna, volontaria della Misericordia che, appena lo ha visto in quelle condizioni, ha chiamato il 118.

Un episodio avvenuto attorno alle 9 del mattino che fa riflettere, come suggeriscono gli stessi testimoni dell’accaduto: “La gente passava per strada e nessuno aveva ancora chiamato il 118”, racconta un uomo sopraggiunto nel momento in cui la signora ha chiamato i soccorritori.