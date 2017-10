Terrificante gaffe della Littizzetto: entra Bocelli, fa questo “gesto”, poi gli ride in faccia. Terremoto sulla Rai

Clamorosa gaffe di Luciana Littizzetto nell’ultima puntata di Che tempo che fa, su Rai 1. Tra gli ospiti, Andrea Bocelli. E al termine dell’intervista al tenore, dopo una sua esibizione di Reginella, è entrata la comica torinese. Peccato che al momento dei saluti, la Littizzetto gli abbia allungato la mano. Gesto che ovviamente Bocelli non ha potuto corrispondere, poiché non vedente. A quel punto, la Littizzetto ha sorriso, generando una sorta di “gag” di pessimo gusto, per la quale è stata letteralmente massacrata sui social.

LiberoQuotidiano