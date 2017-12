Durante l’anno che sta per finire, sono state molte le notizie riguardanti le nostre forze dell’ordine, purtroppo non sempre positive. Purtroppo però, troppo spesso i media tradizionali tendono a sottolineare e riportare soltanto le notizie peggiori.

Noi, abbiamo deciso per questo fine anno, di riproporre invece le notizie positive, di eroismo quotidiano, che hanno visto protagonisti gli appartenenti alle forze dell’ordine

Questa è la storia di Marco Bennati, che ha riportato a casa una piccola indifesa

Buona lettura

Ecco il Carabiniere eroe che ha riportato a casa Houda Emma

È arrivata venerdì 10 febbraio a Malpensa nel tardo pomeriggio la piccola Emma Houda, ha potuto rincontrare la mamma Alice Rossini, mettendo fine alla vicenda durata oltre 5 anni del suo rapimento e sparizione.

La piccola che oggi ha ormai quasi 7 anni è arrivata con un volo da Istanbul, in Turchia, il Paese dove il padre siriano Mohamed Kharat, ed ex marito di Alice,

è stato arrestato lo scorso novembre, e quindi poi estradato in Italia a metà febbraio, per scontare i 10 anni di condanna ricevuti dal Tribunale di Monza per il sequestro della minore avvenuto nel dicembre 2011 quando fu portata via dall’Italia diretta in Siria.

Un riconoscimento per il luogotenente che ha aiuto la piccola Emma a riabbracciare la mamma Alice

Il luogotenente Marco Bennati, uomo chiave che ha permesso di riportare in Italia la piccola Houda Emma, è stato premiato dall’Associazione Carabinieri.

Il lavoro

Fu proprio Marco Bennati a ricevere nel 2011 la denuncia di scomparsa della piccola Houda Emma da parte della madre Alice Rossini.

In tutti questi anni è sempre stato in prima linea nelle ricerche fino a quest’anno, quando grazie anche al suo lavoro, si è riusciti a riportare in Italia la piccola che oggi vive insieme alla madre.