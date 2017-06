Il video di una donna in preda alla collera per il tradimento del marito ha fatto il giro del mondo. Quello che si evince dalle immagini è che la moglie tradita ha da poco beccato il marito in una strada del centro con l’amante ed è diventata furiosa, quindi, si è diretta verso l’auto parcheggiata lì vicino ed ha cominciato a distruggerla.

che urla minacce di aggressione al marito (la donna parla in portoghese e dal contesto è probabile che il tutto si stia svolgendo in Brasile). L’auto è già abbondantemente danneggiata: il parabrezza è completamente in frantumi ed il tetto è pieno di bozzi e quasi del tutto rientrato.

Non contenta della sua opera di distruzione la donna scende dall’auto e prova ad aprire lo sportello con l’intenzione di distruggere la tappezzeria dell’auto,