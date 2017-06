Lui non l’ascolta e accarezza il cane contro la sua volontà – quello che succede dopo lascia tutti scioccati

I nostri cani ci aiutano molto nella vita di tutti i giorni e questo è ancora più vero quando parliamo dei cani di servizio e guida che aiutano le persone che ne hanno davvero bisogno.

Hailey Ashmore è l’orgogliosa proprietaria del cane guida Flynn. Il cane la aiuta ogni giorno ed è una parte importante della vita di Hailey. Ma dopo un incidente scioccante ha voluto lanciare un vibrante appello a tutti, scrive Little Things.



Hailey ha Flynn da quando era un piccolo cucciolo.

Flynn non è solo un amico, è anche il cane guida di Hailey. Flynn è in grado di rilevare quando Hailey sta per avere un attacco epilettico prima che si verifichi. Questo dà il tempo di reagire ad Hailey, di chiedere assistenza e trovare un posto sicuro dove mettersi.