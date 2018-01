Roma – Quartaccio: Luigi Sansone scomparso da casa, l’appello dei familiari

Il 78enne si è allontanato dalla propria abitazione la mattina del 7 gennaio

Sono ore di grande ansia per i familiari di Luigi Sansone, l’uomo di cui si sono perse le tracce.

Luigi è sparito da domenica 7 gennaio dalla sua abitazione del Quartaccio. L’uomo, secondo le informazioni riportate dal quotidiano locale Roma Today

ha 78 anni, è ed è uscito dall’appartamento di via Gustave Flaubert alle 12:00 del giorno 7 Gennaio senza più fare ritorno a casa.

Il telefono cellulare di Luigi Sansone, più volte tentato il contatto, risulterebbe spento.

I familiari dell’anziano hanno fatto denuncia di scomparsa in polizia e diffuso l’appello.

In ansia per il proprio caro, la moglie del figlio di Luigi Sansone Rossella Veloci – riporta ancora Roma Today – ha lanciato un appello sui social network per avere notizie sull’uomo.

“Soffre di diabete – dice della donna a RomaToday -. Solitamente si accompagna con un bastone, era vestito con una giacca marrone e dei jeans. E’ una persona molto tranquilla“.

Chiunque abbia informazioni su Luigi Sansone può contattare il seguente numero di telefono: 3383558809