Dopo aver scelto di stare dalla parte di un regime teocratico e oscurantista come l’Iran, Obama decide di chiudere in bellezza palesando quasi simpatie per il regime castrista a Cuba.

No, non è bastato il mancato veto alla risoluzione antisionista (e antisemita) dell’Onu, non è stato sufficiente il tradimento nei confronti di Israele, nemmeno il tentativo di ristabilire la guerra fredda con la Russia gettando benzina sul fuoco della polemica sugli hacker ed espellendo diplomatici russi per un motivo assai banale: la propaganda durante la campagna elettorale.

Obama ha voluto superare se stesso, stupendo tutti. Ad una settimana dalla fine del suo mandato, quando si sa già da tempo il prossimo presidente, l’eletto (e odiato dai democratici) Donald Trump, Obama compie l’ennesimo atto rivoluzionario: dice stop all’accoglienza dei profughi cubani.

Mai più potranno entrare negli Usa senza un visto.

Un provvedimento che non ha nulla a che vedere con il “muro” di Trump o la presunta xenofobia del presidente eletto, secondo le anime belle, ma che “normalizza i rapporti tra Usa e Cuba”.

Si dice così. Normalizzazione dei rapporti. A una settimana dalla scadenza del mandato e dall’avvento di Donald Trump, che verosimilmente su Israele, Russia e Cuba è intenzionato ad adottare una linea politica ben diversa.

Obama sta facendo tutte queste mosse velenose negli ultimi giorni del suo mandato, per pavidità, vigliaccheria e desiderio di vendetta. Il veleno in coda, in cauda venenum.

Tutto per inguaiare Trump.

Ma cosa significa non accogliere gli esuli cubani? Semplicemente fare un regalo al regime castrista, rimasto tale anche dopo la morte di Fidel. C’è pur sempre il fratello Raul, che non a caso ha applaudito alla decisione.

I profughi, esuli, perseguitati, fuggitivi da Cuba, un regime comunista, non saranno più accolti dagli Usa.

Eppure, che Obama avesse simpatie così tanto comuniste proprio non sembrava. O no?

Riccardo Ghezzi

Roma, 15/1/2017