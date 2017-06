L’Arabia Saudita censura la donna in costume: al suo posto c’è una palla

La Saco, una compagnia Saudita di vendita al dettaglio, ha censurato una foto pubblicitaria di una famiglia in piscina. La donna è stata sostituita da una palla e i corpi delle altre persone sono stati interamente coperti

Non è un mistero che l’idea della donna in Medio Oriente sia diversa da quella dell’Occidente, bikini, minigonne sono vietate: le donne non devono mai essere troppo scoperte.

La donna, infatti, non deve mai essere provocante o attirare l’attenzione, deve adottare un basso profilo. E questo non vale soltanto per le comuni mortali, ma anche per le popstar internazionali. Come segnala Inga Ko su Boredpanda, la regola “del coprirsi” vige anche negli spot pubblicitari, sulle copertine dei dischi, in televisione.