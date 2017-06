L’uomo versa il detersivo per i piatti nel water: subito dopo accade qualcosa di impensabile

Quando si ha il water intasato è sempre fastidioso, nonostante ci siano diversi modi per sturare un water, oggi vi proporremo un modo che non vi farà sporcare le mani. Versante una quantità generosa di detersivo per piatti nel water.

Attendete per 20 minuti, per far si che il detersivo venga assorbito del tutto dall’ingorgo, subito dopo versate dell’acqua calda, ma non bollente, per poi tirare lo scarico. Nel video vi viene mostrato passo dopo passo come fare per risolvere questo fastidioso problema.

