La denuncia del sindaco del Comune in provincia di Livorno. Il ministro Galletti chiede una relazione ai carabinieri

Lo hanno ucciso, scuoiato e appeso a zampe all’ingiù a un cartello stradale lungo la strada che collega Livorno a Grosseto. Zona di campi, di agricoltori e cacciatori. Il lupo era legato per le zampe all’incrocio per Monterotondo, nel comune di Suvereto, paese di tremila abitanti nel livornese. L’hanno trovato questa mattina alle 7 e più tardi il sindaco, Giuliano Parodi, con un post su Facebook, nella pagina del Comune, ha dato a tutti la notizia pubblicando una foto, “per decenza tagliata”.

Non si vede per intero l’animale scuoiato, ma soltanto le zampe e il cartello con su scritto: ” No agli abbattimenti – sì alla prevenzione”. “Un gesto infame è accaduto nel nostro territorio” ha scritto il sindaco. I carabinieri stanno indagando, lo stesso ministro all’ambiente Gianluca Galletti è intervenuto e ha chiesto agli investigatori una relazione dettagliata. “Il lupo è stato trovato da alcuni lavoratori di passaggio – ha spiegato il sindaco a Repubblica – abbiamo subito tolto la carcassa prima del passaggio dello scuolabus”. Tra i primi indiziati gli allevatori e i pastori della zona: “Ma li ho incontrati tutti – dice il sindaco – anche loro sono sorpresi, indignati e impauriti dal gesto. Qui a Suvereto l’emergenza lupi non è così sentita. L’ultimo attacco si è avuto quattro anni fa e da allora non c’è stata nessuna polemica”. Le indagini però proseguono con il lupo e il cartello sequestrati dai carabinieri forestali.

Il Wwf ha anche annunciato un esposto alla procura. Per l’associazione questo “è solo l’ultimo di una lunga serie dall’inizio dell’anno, con un episodio simile accaduto in provincia di Grosseto a gennaio (in quel caso il lupo era stato decapitato ndr) ed altri 7 casi di bracconaggio accertati in Liguria e nelle Marche a cui bisogna aggiungere le decine di lupi investiti negli ultimi mesi dalle auto”. In totale, per l’associazione, ogni anno muoiono in Italia 300 lupi a causa della “caccia illegale, di trappole, bocconi avvelenati e incidenti stradali”.

Sull’accaduto interviene anche Legambiente: “un gesto barbaro e vigliacco che condanniamo. Così non si aiutano gli allevatori ma si peggiora la situazione”: studi scientifici “confermano che l’abbattimento di predatori crea squilibri nei nuclei riproduttivi portando a un aumento di predazioni di animali domestici”.

In Toscana cresce la preoccupazione per la presenza degli animali, dagli ungulati ai lupi che ha alzato i toni del dibattito fra agricoltori e allevatori da una parte e gli animalisti dall’altra. Gli allevatori della Toscana “soffrono” la presenza di branchi di lupi e cani selvatici nei boschi e negli ultimi tempi si sono moltiplicati in modo pericoloso. I dati dell’Università di Firenze e Coldiretti raccontano di 108 gruppi riproduttivi (erano 72-73 nel 2013), con circa 600 animali. Numeri contestati dalle associazioni animaliste.

“Ci sono lupi dappertutto tranne nell’asta fluviale dell’Arno”, hanno fatto sapere qualche settimana dalla Regine Toscana. “Abbiamo provato anche con la rimozione non cruenta delle specie ibride – aveva proseguito – ma siamo riusciti a catturare solo 10 esemplari. Di fatto i lupi spariranno per le ibridazioni e non per l’abbattimento che, secondo il piano, sarebbe attivato in modo sporadico. Tutto questo a fronte di costi elevati: ci sono stati danni per gli allevatori di un milione e 45.000 euro”. E lo scorso gennaio è stato il presidente di Confagricoltura Toscana Francesco Miari Fulcis a lanciare l’allarme: “Come se non bastasse l’esercito di ungulati che ogni giorno distrugge i nostri campi, gli allevatori toscani sono costretti a fare i conti con un numero sempre più elevato di lupi e ibridi (lupo-cane) che prendono d’assalto gli allevamenti mettendo le nostre aziende in ginocchio. La situazione sta diventando paradossale, le imprese chiudono perché si trovano alla mercé delle scorribande di animali selvatici.”

Molte le reazioni all’uccisione del lupo: “Esprimo tutto il mio sdegno e una ferma condanna per un gesto ignobile e violento” fa sapere la sottosegretaria all’Ambiente Silvia Velo. “Mi auguro che le forze dell’ordine facciano luce sulla vicenda e che individuino al più presto i colpevoli di un gesto così crudele”.

