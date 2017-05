Sono moltissime le foto di animali che riescono a farci commuovere, come quelle dell’ignara gazzella che viene inghiottita in un solo boccone dal coccodrillo. Ma questa, più che una foto, è un’opera d’arte. La foto ritrae una scimmia che geme di dolore mentre tiene tra le braccia il suo cucciolo ferito. E’ stata scattata da Avinash Lodhi, un fotografo indiano, che ha immortalato il commovente momento ad aprile, mentre fotografava gli uccelli nel parco. La pietà di Michelangelo in versione fauna crea empatia entrando con veemenza nel cuore di chi la guarda. “Quando stavo andando via ho visto un gruppo di scimmie che correvano da una parte all’altra. Ho deciso di fermarmi e guardare cosa facevano”, racconta il fotografo, 31, “volevo scattare loro qualche foto e, anche se non c’era più molta luce, sono riuscito a scattare questa foto”. E continua: “Questa foto mi sta molto a cuore perchè in tutta la mia carriera non ho mai visto niente del genere”.

La foto è stata scattata a Madhya Pradesh, in India centrale, e Avinash, un fotografo professionista, ha detto di essere stato molto fortunato per essere riuscito a cogliere un momento del genere. E ha aggiunto: “E’ stato tutto molto veloce, non sapevo neanche cosa stava accadendo quando ho scattato la foto ma non appena ho realizzato sono stato in silenzio per un’ora”. “E’ un momento speciale, specialmente negli animali”, spiega il fotografo. Nonostante la scena di disperazione catturata nella foto, il cucciolo a quanto pare era semplicemente inciampato e si è rialzato un secondo dopo.

Lavinia C. – direttanews