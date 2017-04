Morto Jonathan Demme, regista de Il silenzio degli innocenti

Jonathan Demme, regista premio Oscar di capolavori come “Il Silenzio degli Innocenti” e “Philadelphia”, è morto stamani a New York. Aveva 73 anni ma da tempo era gravemente malato. Il suo ultimo film è uscito al cinema nel 2015: la commedia “Dove Eravamo Rimasti” con Meryl Streep.

Secondo Variety, Demme era affetto da un cancro all’esofago ed è morto a New York per complicazioni legate sia al tumore che al cuore. La malattia era stata diagnosticata nel 2010 ed era stata curata ma due anni fa il cancro si era manifestato di nuovo e le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.

Il regista deve appunto la sua fama soprattutto al celebre film con Jodie Foster e Anthony Hopkins, per il quale vinse l’Oscar per la miglior regia, ma anche per avere toccato un tema come l’Aids in “Philadelphia” con Tom Hanks. Una carriera molto versatile, la sua: da notare i suoi documentari musicali, “Stop Making Sense” sui Talking Heads, ben tre film su Neil Young e il più recente film sul “nostro” Enzo Avitabile; ma anche commedia, con lungometraggi come “Una volta ho incontrato un miliardario”, “Una vedova allegra… ma non troppo”, “Qualcosa di travolgente”, per poi sconfinare nel thriller, come il remake di “The Manchurian Candidate”.

Di recente era uscito anche il suo ultimo documentario, dedicato a Justin Timberlake; quest’anno l’ultimo suo lavoro, uno degli episodi di Shots Fired, una serie per la Fox.