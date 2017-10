Tragedia questa notte alla località Faggiano di Sant’Agata de’ Goti per un incidente stradale in seguito al quale ha perso la vita Pietro Di Nuzzi, 25 anni, caporalmaggiore della Folgore. Secondo una prima ricostruzione, il sottufficiale dell’Esercito era in sella alla sua moto Suzuki quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Renault che proveniva in senso opposto. Violento l’impatto. Il 25enne è stato scaraventato a terra.

Soccorso dal 118, il malcapitato è stato trasportato presso l’ospedale Sant’Alfonso de Liguori. Tutto inutile, purtroppo, per il 25enne che è deceduto. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini.