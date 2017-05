Morta Manuela Santalucia, l’ex consigliera comunale di Corsico si è spenta a 36 anni

L’ex consigliera del Movimento cinque stelle si è spenta domenica dopo una lunga malattia

Non ce l’ha fatta Manuela Santalucia. L’ex consigliera comunale di Corsico (Milano), portavoce del Movimento cinque stelle e vice presidente del consiglio, se n’è andata a 36 anni. A Corsico, dove era cresciuta anche se era nata a Milano, ormai la conoscevano tutti. Per un anno era stata seduta tra i banchi dell’opposizione nel palazzo del Municipio, poi a luglio era arrivata la decisione di dimettersi per dedicare le sue forze alla lotta al cancro. Una lotta, raccontano tutti quelli che le sono stati vicini e che oggi le dedicano un ricordo commosso, che ha sempre portato avanti sorridendo.

Proprio il suo bel sorriso è l’elemento più ricorrente nei pensieri di chi adesso è costretto a salutare Manuela, laureata alla Statale con una tesi in Estetica e amante dell’arte, della letteratura e dei libri. “La ricordo sorridente, molto educata ed intelligente. Una persona a modo degna di ricoprire l’incarico affidatole dai cittadini. Riposa in Pace Manuela”, il pensiero commosso di Roberto Mei di Forza Italia.