Si è spento a 94 anni nella sua casa di Santa Cruz, in California, Jack O’Neill. Pioniere dell’abbigliamento da surf – fu il primo a lanciare le mute in neoprene per praticare lo sport in acque fredde – O’Neill aprì il suo primo negozio nel 1952.

Da lì, la sua attività si espanse fino a diventare uno dei marchi di settore più noti al mondo. Il timone dell’azienda passò poi a suo figlio nel 1985. «Nessuno è più sorpreso di me di quanto sia cresciuta la mia azienda», affermò in un’intervista del 2011 riportata dalla Bbc.

Nei primi anni ’70 del secolo scorso O’Neill perse l’occhio sinistro mentre testava un prototipo di tavola di surf e da allora indossava una benda nera, divenuta uno dei suoi tratti caratteristici. «O’Neil è stato uno dei titani meno noti e meno celebrati del mondo del surf», si legge nel necrologio che gli è stato dedicato da Surfer Magazine.

