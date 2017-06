LATINA – Si è spento questa mattina presso l’hospice della clinica San Marco di Latina all’età di 83 anni, Oreste Ignazio Calvi, padre del comandante provinciale dei carabinieri di Latina Eduardo Calvi. Professore di matematica e fisica, aveva sempre seguito con orgoglio la carriera del figlio nell’Arma fino al suo arrivo a settembre del 2015 nel capoluogo pontino dove presta tutt’ora servizio.

I funerali del professor Oreste Ignazio Calvi saranno celebrati a Massafra in provincia di Taranto dove aveva sempre vissuto. A Latina invece sarà celebrata oggi stesso una Messa in suffragio nella chiesa di San Francesco alle 17. I colleghi, le istituzioni e le tante persone che in questi anni hanno avuto modo di apprezzare il colonnello Calvi gli si sono stretti intorno in questo momento di dolore.

A lui e alla sua famiglia l’affettuosa vicinanza della redazione

