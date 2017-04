Un lutto sconvolge Un Posto al Sole. E’ venuto mancare infatti Vincenzo Cinquegrana, uno dei volti storici dello staff che hanno permesso la realizzazione della seguitissima soap. A causa di un infarto è deceduto nel dolore di quanti lo conoscevano e amavano come persona.

La comunicazione arriva dalla pagina Facebook ufficiale della Rai e sono tantissime condoglianze alla famiglia. in molti lo descrivono come un uomo buono e gran lavoratore. “Enzo è uno di noi, la famiglia di upas non è solo quella che vedete in TV, ma anche tutti coloro che dietro le quinte, con lavoro quotidiano e professionalità permettono di andare in onda”. “È impossibile – dice Riccardo Polizzy – condensare con poche parole la Vita di un Grande e i momenti trascorsi insieme, per me 16 anni, in armonia, rispetto e con il garbo che gli erano propri. Non finisce qui! Sempre nel cuore come sempre”.