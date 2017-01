“L’unica volta che ho incontrato Marra l’ho fatto nel mio ufficio della Camera in totale trasparenza. L’incontro è stato regolarmente registrato e non avendo nulla da nascondere sono stato io a darne notizia”. Lo scrive il vicepresidente della Camera M5s, Luigi Di Maio, in un post sul blog di Beppe Grillo in cui smentisce l’articolo pubblicato oggi dal “Corriere della Sera” riguardante altri due incontri tra lui e Marra. “Non ho autorizzato nulla tantomeno atti da spedire ad Anac”, puntualizza Di Maio.

Roma, 28 gennaio 2017