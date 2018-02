Macerata blindata, spari in diversi punti della città: alcuni feriti

Spari e paura a Macerata. Una serie di spari infatti sarebbero partiti da un’auto in corsa per le strade della città, vicino alla stazione e in via dei Velini e via Spalato, la stessa zona in cui si sono svolte le indagini sulla morte di Pamela Mastropietro.

Segnalata un’Alfa Romeo 147 nera, dove secondo Repubblica ci sarebbero due persone a bordo, ancora in fuga.

Almeno sette i feriti segnalati, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione.

Finora 5 persone sono arrivate in pronto soccorso, una di queste si trova in sala operatoria.

“Restate tutti in casa fino a nuova comunicazione. C’è un uomo armato in auto che sta sparando in città. Abbiamo fermato il trasporto pubblico. Abbiamo chiesto alle scuole di tenere i bambini all’interno fino a nuova comunicazione. Si consiglia di non muoversi per andare a prenderli fino a nuova comunicazione” è l’appello lanciato alla cittadinanza dal sindaco Romano Carancini dai profili social del Comune.

Gli investigatori stanno vagliando le immagini delle telecamere delle zone interessate dalle sparatorie anche per capire la dinamica e le motivazioni del gesto. Polizia e carabinieri hanno attivato blocchi in vari punti della città.