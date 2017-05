Ultimo messaggio Madonna di Medjugorje oggi 2 maggio 2017 – DAL BLOG Today

Nel messaggio lasciato a Mirjana, la Madonna ci chiede sacrificio, la Madonna ci chiede di passare per la “porta stretta”, la Madonna ci chiede uno sforzo per essere migliori e per essere davvero Suoi. Un messaggio importante, duro nel quale però Lei ci fa comprendere di essere al nostro fianco nella battaglia. Lei non ci lascia mai soli. Non perdiamo l’occasione di essere Suoi.

IL MESSAGGIO. “Cari figli, vi invito a pregare non chiedendo, ma offrendo sacrifici, sacrificandovi. Vi invito all’annuncio della verità e all’amore misericordioso. Prego Mio Figlio per voi, per la vostra fede che diminuisce sempre di più nei vostri cuori. Lo prego per aiutarvi con lo Spirito Divino, come anche io desidero aiutarvi con lo spirito materno. Figli miei dovete essere migliori, solo coloro che sono puri, umili e colmi d’amore sorreggono il mondo, salvano sè stessi e il mondo. Figli miei, Mio Figlio è il cuore del mondo, bisogna amarLo e pregarLo e non tradirLo sempre e nuovamente. Perciò voi, apostoli del mio amore, diffondete la fede nei cuori degli uomini, con il vostro esempio, con la preghiera e con l’amore misericordioso. Io sono accanto a voi e vi aiuterò. Pregate affinchè i vostri pastori abbiano sempre più la luce per poter irradiare tutti coloro che vivono nelle tenebre. Vi ringrazio”.“

