Mai accaduto prima: cosa è successo in diretta al Tg5. Le scuse imbarazzate del direttore Mimun

Edizione fantozziana quella delle 13 di oggi giovedì 22 giugno per il Tg5. Il giornalista in onda Dario Maltese si è visto suo malgrado protagonista di una vera e proprio odissea visto che per problemi tecnici sono riusciti a mandare in onda i servizi solo fino alle 13,12.

La diretta è partita subito con dei problemi, sono state trasmesse le notizie principali e poi si è bloccato tutto. Così l’edizione si è conclusa con il meteo e la pubblicità. Il direttore Clemente Mimun si è poi scusato su Twitter.