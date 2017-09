Malaria all’Hotel House, 48enne in isolamento. Porto Recanati: senegalese portato a Torrette, avrebbe contratto la malattia in Africa

C’è un caso di malaria all’Hotel House di Porto Recanati. Si tratta di un senegalese di 48 anni, che adesso è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale regionale di Torrette, dopo essere transitato anche dal pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. A quanto risulta, il 48enne è in isolamento e le sue condizioni sarebbero comunque sotto controllo. Lo straniero è stato soccorso sabato sera nel palazzone multietnico di Santa Maria in Potenza, a Porto Recanati – in un appartamento al nono piano, dove vive da solo – da un equipaggio della Croce Azzurra di Porto Recanati.

Era steso sul divano con la febbre molto alta (a quaranta e più), parlava a malapena e non riusciva a muoversi a causa di forti dolori articolari. Sui fornelli della cucina i soccorritori hanno trovato un pentolone d’acqua che bolliva a tutto spiano, senza che lo straniero fosse neanche riuscito ad alzarsi dal divano per spegnere il fuoco. È stato comunque lui a chiamare il 118 dicendo di sentirsi poco bene, e dalla centrale operativa di Macerata è stata mobilitata l’ambulanza della Croce Azzurra.

Dopo avere constatato la gravità dei sintomi dell’extracomunitario, i sanitari del 118 lo hanno portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.