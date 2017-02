Classificata, nel 2015, come la migliore applicazione medica, sia per Android che per iPhone, Riskometer è in grado di offrire un valido aiuto a chi ha problemi cardiovascolari ed intende prevenire l’ictus.

Un funzionamento davvero semplice caratterizza l’app, capace di valutare il rischio di incorrere nell’apoplessia nei prossimi dieci anni. Le informazioni da inserire sono davvero tante e consentono all’app di realizzare un quadro generale dello stato di salute. Riskometer monitora anche i cambiamenti di abitudini nell’arco di un anno consigliando le abitudini più salutari per il proprio corpo. L’app, inoltre, è in grado di informare l’utente sui sintomi dell’ictus comunicando la necessità di chiamare i soccorsi quando questi si presentano.

La realizzazione di Riskometer è patrocinata dalla World Stroke Organization e può essere scaricata gratuitamente, anche in italiano.