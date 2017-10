GFVip, Simona Izzo ha un malore a Domenica Live. Nuove accuse tra Marco Predolin e Carmen Di Pietro

ROMA – Urla e strilla ancora una volta in studio a Domenica Live. E ancora una volta per – e con – i protagonisti del Grande Fratello Vip. Sotto i riflettori, di nuovo, il rapporto tra Simona Izzo e Marco Predolin. E, per l’ennesima volta, quello tra Carmen Di Pietro e Marco Predolin, dopo il gioco in cui Predolin nella casa l’ha toccata, insaponandola.

La prima, però, a ricevere critiche e accuse è Simona Izzo, che subito dopo l’inizio della puntata e del talk dedicato al reality ha avuto un lieve malore. A misurarle i battiti, lo stesso Predolin che in passato l’aveva presa in giro proprio per un altro malore accusato in tv. «Questa volta – ha confermato Predolin – ce li ha davvero accelerati».

Simona Izzo ha cercato di smorzare i toni e, facendolo, ha detto che nella casa ci sono dei criptogay, tema che ovviamente ha acceso le curiosità dei presenti. Barbara D’Urso ha chiesto se stesse parlando di Jeremias Rodriguez, la Izzo non ha risposto ma ha affermato che è stata la sorella di Jeremias, Cecilia, a parlare di una relazione passata del giovane. E poi: «Per me è criptogay: perchè non deve dirlo? I ragazzi di oggi devono fare outing, io sono per le unioni civili!».