Il maltempo ha distrutto le coltivazioni anche in Spagna che insieme all’Italia è il principale fornitore di ortofrutta dell’Unione Europea dove si è verificato un crollo delle disponibilità con il rincaro dei prezzi nei supermercati con gli scaffali vuoti e le vendite di broccoli, zucchine ed insalate addirittura razionate. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che la tempesta perfetta nel mercato della verdure provocata da un pazzo inverno rischia di avere effetti fino alla prossima primavera con l’arrivo dei nuovi raccolti, anche per la nuova ondata di perturbazioni in Europa.

Se in Italia i prezzi delle verdure fresche spingono l’inflazione su livelli record dal 2013 con un aumento al consumo del 20,1% a gennaio rispetto allo scorso anno in Gran Bretagna – sottolinea la Coldiretti – due fra le piu’ importanti catene del Paese, Tesco e Morrisons, stanno già limitando la quantita’ acquistabile di alcune verdure, fra cui insalata e broccoli, mentre i prezzi per alcune tipologie di prodotto come le lattughe sono piu’ che raddoppiati.

Fonte ansa

Roma, 4 febbraio 2017