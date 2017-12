Maltempo: esonda l’Enza. A Modena, tracima il Secchia. A Chiavari l’Entella e in provincia di Lucca il Serchio

BOLOGNA – Evacuazioni, paura, fango. A Lentigione, civino Brescello (Reggio Emilia) il fiume Enza è tracimato dopo ore di pioggia.

I soccorsi sono intervenuti su almeno 70 abitanti.

Oltre 2000 cittadini sono stati evacuati a titolo precauzionale

Delle operazioni si occupa la Protezione civile, dipartimento Emilia-Romagna

L’Enza, insieme a Taro, Secchia e Aveto è uno dei corsi d’caqua maggiormente temuto nelle ultime ore.

I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare due persone ed alcuni animali, in una zona non lontana dall’argine. Sono in corso operazioni di recupero di altre tre persone.

Si segnalano esondazioni anche in Toscana, da parte del Serchio nell’altezza della Mediavalle, in provincia di Lucca, e l’Entella in Liguria, a Chiavari.

Tornando all’Emilia Romagna, tra Val Trebbia, Val Luretta, e Val Nure, nel piacentino, si segnalano da ore problemi di elettricità.

Nel comune Ponte dell’Olio manca l’energia elettrica, in quello di Lugagnano Val d’Arda anche i collegamenti telefonici sono interrotti e le strade comunali e provinciali sono in gran parte chiuse, anche nelle zone di Morfasso e Vernasca.

La coldiretti segnala inoltre numerosi allagamenti presso le stalle della zona ed ampi danni ad allevamenti e agricoltura.

A Lentigione “sono andati sott’acqua decine di ettari coltivati in prevalenza a seminativi (cereali ed erba medica), ma anche diversi ettari di vigneto.

Allagata una stalla con una settantina di vacche da latte.

La situazione è preoccupante in quanto è annunciata un’onda di piena che dovrebbe arrivare nella parte bassa del bacino dell’Enza.

La salvezza dei seminativi negli ettari allagati – sostiene Coldiretti – dipenderà dalla velocità con cui verrà allontanata l’acqua dalle campagne, in modo da scongiurare l’asfissia delle radici.

Seguiranno aggiornamenti