Joe, il figlio di Sarah Lamont ha urgente bisogno di un trapianto di fegato, ma non essendoci donatori disponibili la sua mamma ha deciso di donargliene una parte del suo, per la seconda volta.

Secondo gli esperti questa mamma che ha anche altri due figli, sarà la terza cittadina britannica in 20 anni a diventare una doppia donatrice.

“Joe ha la pressione del sangue molto alta nel suo fegato e potrebbe morire dissanguato per la rottura dei vasi sanguigni” ha dichiarato la donna “non ero pronta ad attendere di perderlo. Lui è talmente prezioso, non posso concepire la vita senza di lui”.

“Lui ha già affrontato così tanto che tutto quello che voglio per lui è che stia bene e che conduca una vita normale” racconta al Mirror.

La mamma non gli darà solo parte del fegato ma anche un rene. Gli esperti del Birmingham Children’s Hospital sostengono che una procedura simile è stata effettuata solo una volta sei anni fa.

In modo particolare, a preoccupare i dottori è il recupero del fegato che comporta 1 possibilità su 250 di rischio di morte.

Rimuovere un rene da donatore vivente porta alla morte in uno su 4 mila casi. Sarah, che ha altri due figli piccoli oltre a Joe, sa di mettere a repentaglio la sua vita ma crede di non avere altre opzioni.

“Joe ha una malattia al fegato in stato avanzato e noi stiamo finendo il tempo a disposizione. Se il suo fegato andrà in completa insufficienza non ci sarà modo di tenerlo in vita”.

Joe è stato in dialisi per il rene da quando è nato.

“Qui ci sono dei grandi chirurghi e faranno il meglio per me. Ma se qualcosa andrà storto saprò di stare morendo nel tentativo di salvare mio figlio”.