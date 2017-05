Se smettete di fare attività fisica può essere molto difficile tornare in forma. Per tornare in salute bisogna abbandonare alcune abitudini che sono piacevoli ma che sono dannose per il corpo e per lo spirito. Ma alcuni ce la fanno.

Ecco Karen Sharpe. Era una signora di 37 anni che faticava a muoversi. Ma poi si è sbarazzata del vizio del cibo da asporto tutte le sere, ha iniziato a seguire una dieta e ha e ha investito un po’ del tempo facendo attività fisica.

Ma la strada è stata lunga.

Karen aveva da sempre avuto problemi di peso, che era costantemente aumentato da quando era bambina. Mangiava davvero molto e quello era anche il suo hobby. Atti di bullismo e la vergogna per il suo corpo erano stati una costante della sua vita.

Poteva mangiarsi una pentola piena di spaghetti e pollo a cena. Aveva anche calcolato che la sua spesa media giornaliera in cibo da asporto era di 25 €. In più aveva 4 bambini ed era una mamma a tempo pieno. Per questo aveva voglia di essere attiva e muoversi ma non ci riusciva.

Sei anni fa Karen era in uno stato di totale immobilità. Lei voleva davvero camminare ma era diventato un problema enorme. Era il momento di fare qualcosa.

Ha deciso di andare dal suo medico che ha le ha suggerito di sottoporsi ad un intervento di bendaggio gastrico.