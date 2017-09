Mamma 17enne abbandona il figlio di 9 mesi per andare in vacanza: al suo ritorno la tragedia

Mamma di 17 anni abbandona il figlio di soli 9 mesi per andarsene in vacanza: il piccolo muore. Ha lasciato il figlioletto in casa senza nessuno per un’intera settimana per partire insieme ai suoi amici e il bimbo muore.

La ragazza di 17 anni dovrà scontare in prigione 10 anni di carcere per omicidio a causa dell’abbandono volontario in casa del figlio neonato.

La ragazza di Rostov, città della Russia meridionale, viveva con il piccolo e il marito, in base a quanto riportato dal quotidiano il Sun. Quando il ragazzo è dovuto partire per il servizio militare la neo-mamma ha dovuto imparare a fare tutto da sola, ma per Viktoria non è stato per nulla facile rinunciare alla sua spensierata vita da adolescente, così quando i suoi amici le hanno proposto di stare con loro in un dormitorio, Viktoria Kuznetsova non ci ha pensato neanche un secondo ed è partita immediatamente per farsi una vacanza lasciando il piccolo da solo, a morire.