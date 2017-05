La richiesta arriva a sorpresa e lascia tutti ammutoliti: «Glielo posso donare io?». La spingono la forza dell’amore di una madre e una consapevolezza: «Senza Barbara — continua a ripetere — io non potrei vivere». Quando dodici giorni fa Benedetta Visconti entra in sala operatoria non pensa ad altro: «Sembra che abbia aspettato tutta la vita questo momento», dice Andrea De Gasperi, l’anestesista che l’accompagna. Lei conferma serena: «È come se l’intervento chirurgico dovesse farlo un’altra persona». Eppure i rischi ci sono; e l’impatto psicologico non è da sottovalutare, tanto è vero che per arrivare fin qui ci vuole anche il via libera di un giudice.