Sviene dopo aver assunto droghe: il figlio di 3 anni muore di freddo. Non andrà in carcere

Mentre suo figlio di 3 anni muore al gelo davanti casa, lei era completamente in preda a metanfetamine e marijuana.

Non ha sentito le grida del piccolo, che la implorava di farlo rientrare in casa.

E’ la storia horror che sta facendo discutere in questi giorni gli Stati Uniti

Morganton, nel North Carolina – Jamie Lyn Basinger, era una giovane mamma di 24 anni, ma secondo quanto si apprende dai media locali non farà neanche un giorno in carcere nonostante abbia confessato la sua colpevolezza nella morte di suo figlio

L’episodio risale allo scorso MArzo. La donna perde i sensi in casa dopo aver fatto uso di droghe, un mix di metanfetamine e marijuana.



Nel mentre, suo figlio, il piccolo Landyn Melton, implorava aiuto dal portico di casa, dove lo hanno poi trovato senza vita.

La ragazza è stata dichiarata colpevole di omicidio colposo e ha ammesso le sue colpe, ricorrendo a un patteggiamento.

I giudici hanno però deciso che la donna non farà neanche un giorno di carcere e potrà tornare liberamente a casa.

Come riporta il quotidiano locale The News Herlad, il giudice ha deciso di sospendere la condanna stabilendo per la donna 3 anni in libertà vigilata.

In questi tre anni, dovrà fornire 72 ore di servizio alla comunità e rispettare tutti gli ordini del Dipartimento dei servizi sociali per quanto riguarda l’altro figlio.

Quel giorno il bambino era uscito di casa senza che la mamma se ne accorgesse, poi quando la donna è svenuta, a nulla sono servite le sue grida di aiuto e i pugni sulla porta.

A trovare il corpo senza vita del bambino è stato un vicino di casa della ragazza.

L’uomo ha subito chiamato i soccorsi, ma per il bambino ormai non c’era nulla da fare.

Come ha confermato l’autopsia, ad ucciderlo è stato il freddo.