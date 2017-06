Dorme da circa un mese in un’auto con il figlio dei appena quattro anni una giovane mamma di Giulianova. «Non ce la faccio più – dice – e chiedo al Comune di darmi anche una stanza per evitare che debba dormire nella macchina soprattutto per il bambino». Ma la giovane madre non aveva contatto nessuno del Comune per cui, al momento, tutto è rimasto in questa disperata situazione.

Intanto l Comune intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione in locazione di immobili non utilizzati, arredati o non arredati, da assegnare temporaneamente a nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa valutati dal Servizio sociale.

Gli alloggi dovranno avere di massima le seguenti caratteristiche: bi/trilocali con una superficie non inferiore a 55/60 metri quadri in buono stato di manutenzione, non occupati, immediatamente disponibili, agibili e abitabili.