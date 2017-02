Una donna di 38 anni madre di due bimbe di 8 e 4 anni è stata protagonista di una storia molto particolare, una vicenda che poteva anche finire male e che invece ha avuto alla fine alcuni risvolti inattesi. La donna è stata sfrattata dall’appartamento dove ha vissuto finora. Infatti il Comune di Senigallia (Ancona), che provvedeva al pagamento dell’affitto, era in ritardo di alcuni mesi e così la proprietaria dell’immobile ha proceduto con lo sfratto.

“Dal primo marzo avrò un’altra casa – spiega la protagonista di questa vicenda – nel frattempo abbiamo chiesto all’attuale proprietaria la possibilità di restare fino alla fine del mese. Ad ogni modo se ciò non sarà fattibile resteremo due settimane in un residence. Non mi serve più il garage per portare tutte le mie cose. Ringrazio il signore che me lo aveva messo a disposizione e Marcello Liverani che mi aveva messo in contatto con lui”.