“Avevo bisogno di un posto sicuro in cui condividere questa bella immagine”, questa la didascalia che accompagna la foto di una giovane madre mentre allatta il suo bambino e contemporaneamente fuma marijuana con un bong in compagnia di un’amica. La donna ha deciso di condividerla in un gruppo Facebook per genitori che fanno uso di cannabis chiamato CannaParentingSupport.V420, e qui nessuno ha criticato la scelta di Kayla Marlow, giovane madre di Portland, nell’Oregon, dove le droghe leggere sono legalizzate.

La situazione è totalmente cambiata quando la foto è uscita dal gruppo chiuso ed è stata condivisa pubblicamente sui social. La mamma è stata accusata di mettere in pericolo la salute del figlio non soltanto per l’uso di stupefacenti, ma anche per gli eventuali incidenti che potrebbero verificarsi mentre è distratta a fumare. Sia kayla che l’amica si sono viste costrette a chiudere i rispettivi account social, invasi da critiche.

