Un ricovero di quattro giorni in ospedale a Roma, un parto complicato che lei, Yvonne, 37 anni, aveva chiesto di fare con un cesareo.

I dottori però, stando a quanto riporta Michela Allegri sul Messaggero, hanno detto che non era necessario e hanno preferito aspettare. La donna è morta qualche giorno dopo in sala operatoria durante la nascita di sua figlia, che ora si trova in condizioni gravi al policlinico Umberto I.