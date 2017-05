A 7 mesi sembra un neonato: per la mamma però “sarà come tutti gli altri”

Matthew Riddle è un piccino affetto da una malattia molto rara, il nanismo di tipo 2, ciò vuol dire che a 7 mesi indossa vestiti che andrebbero bene a una bambola e pesa poco più di 1,3 kg.

I medici avevano intuito che c’era qualcosa che non andava durante i controlli di routine.

Alla mamma di Matthew, Cook, è stato indotto il parto alla 28° settimana e quando è nato Matthew pesava poco meno di 500 gr ed era lungo poco meno di 27 cm.

Dopo aver trascorso 98 giorni nel reparto di terapia intensiva finalmente è stato dimesso senza però una diagnosi chiara sul suo problema.

I suoi medici avevano dichiarato inizialmente che soffriva di microencefalia, una condizione per cui la testa del bambino era più piccola del normale a causa di uno sviluppo del cervello che non sarebbe stato come quello di tutti gli altri piccoli.