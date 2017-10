Costrette ad assistere all’uccisione dei figli e stuprate, il dramma delle donne Rohingya

Le drammatiche testimonianze di alcune sopravvissute alle brutali violenze dall’esercito del Myanmar contro la minoranza dei Rohingya, vittima di una vera e propria cacciata.

Donne e bambini anche in tenerissima età picchiati ferocemente, umiliazioni in pubblico, stupri di gruppo, torture e mutilazioni. Sono le sconcertanti e atroci storie di violenze raccontate dai sopravvissuti alla terribile repressione condotta dall’esercito del Myanmar contro la minoranza etnica e religiosa dei Rohingya, definita dallo stesso Onu una pulizia etnica in piena regola per scacciare dal Paese, il nutrito gruppo musulmano in un regione a maggioranza buddista. Vittime di persecuzione e privazione della cittadinanza, a centinaia di migliaia ormai hanno lasciato i loro villaggi, superando il confine lasciandosi dietro case incendiate per rifugiarsi in campi profughi improvvisati nel vicino Bangladesh in quello che appare un esodo biblico.

“Sono stato violentata appena 13 giorni fa”, ha raccontato la 20enne Aysha Begum ad Al Jazeera, ventenne arrivata in Bangladesh una settimana fa ormai esausta. “Stavamo cenando con le mie cognate quando i soldati sono arrivati nel nostro villaggio di Tami, nella città di Buthidaung; mi hanno strappato mio figlio dalle braccia calciandolo via come fosse un pallone” ha ricordato la ragazza. Poi le violenze sessuali su tutte le donne del villaggio durate ore. Infine la fuga durante la quale molti hanno perso la vita in ore e ore di cammino.