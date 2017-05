Momenti di terrore per l’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ieri sera. La moglie Cristina Serra e le figlie Valentina e Maria erano infatti alla Manchester Arena per seguire il concerto di Ariana Grande e hanno vissuto momenti di paura dopo l’attentato che è costato la vita a 22 persone.

A renderlo noto il giornale spagnolo Mundo Deportivo che rassicura sulle loro condizioni: tutte e tre sono sotto choc ma in buona salute. Guardiola sull’account Twitter ‘Pep Team’ ha espresso la sua vicinanza alle famiglie delle vittime: «Sono in stato di choc. Non riesco a credere a quello che è successo. Le mie più profonde condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone colpite».

Messaggero