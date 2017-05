MANCHESTER, MUORE FACENDO DA SCUDO ALLA SORELLA E ALLA NIPOTINA: “IL CIELO HA GUADAGNATO UN ANGELO”

Ha fatto da scudo con il suo corpo alla sorella e alla nipotina, così Kelly Brewster, 32 anni, è deceduta in seguito all’esplosione avvenuta lunedì sera alla Manchester Arena. A parlare dell’eroico gesto della giovane donna è il fidanzato con post su Facebook.

Ian Winslow ha raccontato di come la sua fidanzata fosse andata al concerto di Ariana Grande insieme alla sorella Claire e alla nipotina Hollie, entrambe ricoverate in ospedale con diverse lesioni, quando si è resa conto che stava succedendo qualcosa di pericoloso Kelly ha schermato con il suo corpo la sorella e la piccola subendo tutti gli effetti della deflagrazione e usando la sua vita per salvare quella di due persone che amava moltissimo.