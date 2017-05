Mangiare un dolce al cioccolato al mattino fa bene alla salute. Ecco cosa dice la scienza

Il cioccolato è uno di quegli alimenti di cui tantissime persone in giro per il mondo sono davvero golose. Consumare cioccolato già dalle prime ore del mattino, per colazione, di certo non è mai stata considerata un’abitudine molto salutare e positiva per il proprio benessere. Secondo alcune recenti ricerche, però, mangiare cioccolato già dalla prima mattina potrebbe aiutare il nostro metabolismo a lavorare molto più intensamente e di conseguenza a bruciare più calorie.

Ecco, quindi, che cominciare la giornata con una fetta di torta al cioccolato potrebbe essere particolarmente positivo per il nostro organismo. La ricerca è stata condotta per ben 32 settimane su 193 persone non diabetiche ed obesi che sono state divise in due gruppi.