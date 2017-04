Nel 2010, un uomo di nome Kris Caudilla, 26, ha tamponato e ucciso un poliziotto. Stava guidando nella direzione sbagliata quando ha colpito l’auto del poliziotto.

Caudilla è stato condannato a 15 anni di prigione per guida in stato di ebrezza e omicidio colposo. Da allora non c’è stato un solo giorno che lui non abbia pensato all’uomo che ha ucciso e alla sua famiglia. Ora Caudilla ha deciso di partecipare ad una campagna per sensibilizzare sui rischi dell’alcol, soprattutto quando si è alla guida della propria auto.

L’organizzazione “We Save Lives” ha creato una campagna molto originale. Hanno installato uno schermo sullo specchio di un bar. Quando un uomo va in bagno, Kris appare sullo specchio. Naturalmente lui ne rimane molto sorpreso.

Allora il detenuto gli racconta la sua storia e gli ricorda di non mettersi mai al volante dopo aver bevuto. “Guardati allo specchio. Sei in grado di guidare?” gli chiede.

Guardate il video qui a seguire e condividetelo con i vostri amici per educarli sui rischi della guida in stato di ebrezza.

VIDEO

incredibile.guru