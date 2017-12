Era giovane, bella e aveva un sorriso stupendo, pieno di vita

Ha lasciato una intera comunità sconvolta

Lei è manola, una giovane mamma stroncata da un malore

Choc a Recanati per l’improvvisa morte di Manola Ciccarelli, deceduta nella sua abitazione.

La donna, conosciuta in città e molto apprezzata, lavorava come promoter per un’azienda che vende prodotti di bellezza

Manola è morta giovanissima e per cause naturali. Lascia il marito e due figli piccoli.

Un’intera comunità sotto choc per il dramma.

I funerali di Manola Ciccarelli debbono ancora essere fissati

tantissimi gli attestati di cordoglio pervenuti ai familiari della giovane mamma di 39 anni in questo momento di profondo dolore.

La redazione si stringe nel dolore attorno alla famiglia