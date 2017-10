Marco Della Noce, l’ex comico di Zelig caduto in disgrazia: “Dormo in auto, aiutatemi. Rovinato dai giudici e dalla mia ex”

Lo ricorda tutta Italia con la tuta della Ferrari, quando a Zelig interpretava un irresistibile capomeccanico della scuderia di Maranello. Lui è il comico Marco Della Noce. E ora è caduto in disgrazia. Vera. Tanto da essere costretto a dormire in macchina la notte. Un dramma vero: sfrattato dalla sua casa di Lissione e costretto a chiedere aiuto ai servizi sociali. In mezzo alla strada, con le borse. “Mai avrei pensato che dopo trentacinque anni passati a far ridere la gente mi sarei trovato a piangere per una situazione che non auguro a nessuno”, ha raccontato Il Giorno.

Il dramma inizia in seguito alla separazione dalla moglie con cui ha avuto tre figli: lei ha chiesto il pignoramento della sua partita Iva per provvedere agli alimenti. “Stavo girando una scena con Massimo Boldi quando me l’hanno detto. Un provvedimento che ha azzerato la mia visibilità professionale, televisioni e agenzie mi hanno chiuso la porta in faccia così come molti colleghi hanno preferito ignorarmi. I giudici mi hanno segato il futuro lavorativo”.