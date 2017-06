Marco Liorni contro Barbara d’Urso, cresce La vita in diretta

Ultimi round per Barbara d’Urso e Marco Liorni con i loro contenitori pomeridiani. Una è la regina del pomeriggio di Canale 5 con Pomeriggio 5; l’altro tiene compagnia ogni giorno ai telespettatori di Rai 1 con La vita in diretta. Marco Liorni, dal 5 giugno, conduce in solitaria La vita in diretta. Cristina Parodi ha lasciato con due settimane di anticipo.

Il pubblico sembra aver apprezzato questa scelta poiché la trasmissione ha raggiunto quotidianamente un ascolto intorno al 15% di share; superando in alcuni casi, tra la scorsa e questa settimana, il competitor Pomeriggio 5, campione d’ascolti per questa stagione televisiva. Il pubblico apprezzerebbe quindi la conduzione solitaria di Marco Liorni. Ad onor del vero però c’è da dire che non è il pubblico de La vita in diretta a crescere ma è stato il pubblico di Barbara d’Urso a calare

Barbara d’Urso in difficoltà contro La vita in diretta di Marco Liorni

In questa stagione televisiva ormai quasi conclusa, a tenere in mano la leadership è stata quotidianamente Barbara d’Urso con Pomeriggio 5.