“MI HANNO DIPINTO COME UN MOSTRO MA SONO INNOCENTE”

Si erano incontrati alle 11 del mattino, quindici ora prima del suicidio, nella sala colloqui del carcere di Velletri, Marco Prato e il padre Leonardo. Oltre alla normale tensione per l’udienza del processo per omicidio fissata per oggi, una vena di angoscia. Era ripiombato nella sua parte nera Marco da quando era stato trasferito a Velletri.

Niente aveva tradito le intenzioni del giovane. «Hanno parlato dell’inevitabile sentenza che sarebbe piombata su Marco», racconta una fonte vicina alla famiglia Prato «del fatto di doversi preparare al peggio e che, qualunque cosa invece di buono poteva arrivare, sarebbe stata positiva».

Marco Prato prima ancora che della sentenza aveva paura del clamore mediatico che l’udienza avrebbe risollevato. Lo diceva a tutti. «Mi hanno dipinto come un mostro, ma io non mi sento un mostro, io sono innocente. L’unica colpa che ho è quella di non avere avuto il coraggio di fermare quello che stava avvenendo in quella stanza».