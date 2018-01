Biagio Mondì, il carabiniere buono va in pensione: “Meglio il dialogo delle manette”

“Estate 1998, vent’anni fa. Alla caserma di Curno arriva un uomo che abita nella Bassa. È disperato.

Suo figlio è tossicodipendente e per comprare l’eroina ruba soldi e oro in casa. Il papà non ne può più. Vuole organizzare una trappola e farlo arrestare mentre acquista droga.

Del caso se ne occupa il luogotenente Biagio Mondì. Il carabiniere consiglia all’uomo un’altra soluzione, quella di convincere il ragazzo a farsi ricoverare in una comunità di recupero.

Qualche anno dopo quel giovane esce dal centro, pulito e senza quella dipendenza che gli ha rovinato la gioventù.

Di lì a poco si fidanza con una ragazza, si sposa e i due hanno un bambino. Una nuova vita.

Nel frattempo il padre del ragazzo muore d’infarto, ma prima gli presenta Mondì, colui che l’ha salvato dall’incubo della droga.

Il militare diventa uno di famiglia, con telefonate e cene. Un nonno acquisito di quel bambino.”

Comincia così il racconto di BergamoNews

Va in pensione Biagio Mondì, siciliano doc della provincia di Messina, un Carabiniere con alle spalle un servizio di oltre quarant’anni e quasi tutti trascorsi in provincia di Bergamo.

Biagio, classe 61, figlio di una casalinga e di un camionista. Ma quello per l’Arma, è un amore che nasce fin da giovanissimo

“Fin da piccolo sono sempre stato appassionato della divisa” -racconta Biagio al quotidiano online BergamoNews in una appassionante intervista “Mi sono arruolato a 17 anni, il 27 settembre del 1978, e ho svolto il corso per diventare carabiniere a Campobasso”

“Non è stato facile lasciare la famiglia così giovane. Poi c’è stata una breve parentesi a Roma, alla caserma di Settebagni,

fino al 1979. A seguire ho partecipato alla scuola per sottufficiali a Velletri e a Firenze, fino a 1982″ – continua – “Da lì sono arrivato in Bergamasca, a Treviglio,

ed è iniziata la mia vera avventura nell’Arma. Prima alla stazione, poi al nucleo operativo e radiomobile”.

Il sindaco Luisa Gamba, Venerdì 19 gennaio ha deliberato il conferimento della benemerenza al luogotenente Biagio Mondì,

che ha chiuso la propria carriera dopo 40 anni di servizio, di cui venti trascorsi a Curno con un’attività sui territori di Curno, Mozzo, Lallio e Treviolo.

“Con questa benemerenza, il Consiglio comunale all’unanimità esprime a nome di tutta la cittadinanza di Curno stima e riconoscenza per il lavoro di prevenzione e di controllo svolto in questi lunghi anni,

con uno stile che ha saputo coniugare rigore e rispetto, determinazione e comprensione – si legge in una nota -.

Un uomo e un militare che è stato una figura di riferimento per i cittadini,

per i suoi collaboratori e per gli amministratori che si sono succeduti nei Comuni controllati dalla Stazione di Curno e che ha rappresentato con onore lo Stato e l’Esercito”.