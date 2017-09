Restano 7 giorni al termine della ‘campagna’ arruolamenti della Marina militare per 1920 Volontari in ferma prefissata annuale (VFP1), iniziata con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (nr. 63 del 22.8.2017) e che si concluderà il 26 settembre 2017.

La Marina militare rappresenta una opportunità per i giovani di oggi, che vogliono investire da subito sul proprio futuro per diventare “veri professionisti del mare”. L’ambiente marittimo è la chiave di volta del domani dell’Italia, dell’Europa e di tutto il pianeta. Nel mare occorre investire per essere competitivi negli scenari economici, commerciali e militari degli anni a venire.

Le strutture di formazione e addestramento della Marina militare rappresentano la “palestra di vita” con codici comportamentali basati su valori imprescindibili, sullo spirito di squadra, sul rispetto dell’ambiente, sull’assistenza al prossimo e alla collettività, assumendo delle precise responsabilità.

I VFP1 sono sottoposti ad un iter formativo per favorire l’acquisizione di un livello di formazione militare di base, essenziale per l’impiego del personale presso le basi a terra e a bordo delle unità navali, e l’apprendimento delle conoscenze tecnico-professionali per coloro che vorranno partecipare, al termine dell’esperienza annuale, all’arruolamento nei Volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4).

Anche quest’anno i VFP1 potranno accedere alle Forze speciali ed alle componenti specialistiche (incursori, anfibi, palombari, sommergibilisti e componente aeromobili).