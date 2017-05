Marito e moglie accoltellati alla gola: ricoverati in gravissime condizioni

Violenza alle porte di Biella. Giallo a Banchette vicino a Ivrea, dove marito e moglie, entrambi di 75 anni, sono stati trovati con due ferite al collo nel loro appartamento. Non è ancora chiaro cosa sia successo, le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno aspettando di poter sentire uno dei due coniugi, al momento ricoverati in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di suicidio, di una violenta lite tra i due. La porta era chiusa dall’interno, dunque è escluso che qualcun altro possa essere entrato e aver aggredito la coppia.

La Provincia di Biella