Il marito è morto mentre era in Afghanistan – quando la moglie accende il suo computer fa una scoperta

Todd Weaver era un soldato americano e, insieme a sua moglie Emma, aveva una figlia di nome Kylie. Purtroppo, quando la bimba aveva solo 9 mesi, Todd è morto durante una missione in Afghanistan, nel 2010. Questo è successo a causa di una bomba, scrive il Daily Mail.

La perdita è stata ovviamente una vera disgrazia per la famiglia ed Emma era disperata per non essere nemmeno riuscita a salutare il marito.

Poco dopo il funerale, per caso la donna ha trovato due documenti di Word sul computer del marito defunto. E non aveva idea di cosa si tratasse.

Quei due documenti erano due lettere scritte da Todd.

La prima lettera era indirizzata a sua moglie:

Cara Emma:

Se stai leggendo questo, credo che non tornerò più a casa, non sono riuscito a ricordarti ancora una volta quanto ti amo.

Ti amo tanto così tanto piccola e ti amerò sempre. Anche se non ci sono fisicamente adesso, prendi conforto dal fatto che io sto vigilando su di te ora.

Non me sono andato e la mia anima sarà sempre con te. So che è difficile, ma so quanto sei forte.

Non dimenticare mai che Dio sa cosa sia meglio per noi, anche prima che nasciamo. Spero che tu possa trovare conforto da questo. Questo è accaduto per una ragione. E un giorno sapremo perché.